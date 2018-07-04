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Кейн: Для Англии довольно необычно достигать успеха на чемпионате мира

09:38 46 Читати українською
Кейн: Для Англии довольно необычно достигать успеха на чемпионате мира
Харри Кейн / фото: ФИФА

Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал победу над Колумбией в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

"Считаю, мы играли хорошо. Контролировали мяч. Но пропустили этот гол на последней минуте. Не сдались, продолжили играть в футбол. Мы много говорили с тренером о эмоциональной устойчивости. И сегодня мы дотерпели. Это большой вечер для Англии!

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Да, у нас молодая команда, где-то неопытная. Но сегодня мы повзрослели лет на 20 все. В серии пенальти, конечно, после промаха Хендерсона мы думали: "Пожалуйста, промахнись, пожалуйста, Пикфорд, выручай". Верили до последнего.

Такая победа придает огромную уверенность. Мы понимаем, что у нас отличная команда. Но для Англии и правда достигать успехов на ЧМ – довольно необычно. И сейчас, после такой драматической победы, мы уж точно поверили в себя. И это очень важно на таком турнире", – цитирует Кейна Sport24.ru.

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англия
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Колумбия - Англия ЧМ 2018 Англия Англия Харри Кейн Харри Кейн
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