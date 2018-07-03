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Колумбия – Англия: Кейн повторил невероятное достижение украинца

22:39 310 Читати українською
Колумбия – Англия: Кейн повторил невероятное достижение украинца
Харри Кейн / Фото: ФИФА

Харри Кейн забил 6 голов в трех матчах на чемпионате мира, повторив достижение Олега Саленко.

Форвард сборной Англии Харри Кейн открыл счет в матче против Колумбии.

Колумбия – Англия – видео гола

Нападающий забил 6 голов в 3 матчах на Мундиале, повторив достижения Олега Саленко 1994 года, сообщает Twitter MisterChip.

Также портал Opta информирует, что Кейн забил в последних 6 матчах в футболке сборной Англии, повторив рекорд Томми Лоутона 1939 года.

Напомним, Футбол 24 проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Колумбия – Англия.

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия

live
1 : 1
Англия
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Колумбия - Англия ЧМ 2018 Харри Кейн Харри Кейн Англия Англия
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