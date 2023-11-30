В матче 36 тура чемпионата Бразилии Палмейрас сокрушил Америку МГ со счетом 4:0. В избиении соперника принял участие форвард Эндрик.

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После серии отскоков мяч оказался у 17-летнего нападающего на границе штрафной площадки. Эндрик мощно пробил, мяч ударился о газон и залетел в ворота. Голкипер Америки хоть и угадал угол, но не сумел спасти свою команду от гола.

Впрочем, Эндрику не суждено было доиграть до конца встречи. На 89 минуте он получил повреждение. Сначала бразилец пытался покинуть поле самостоятельно, но из-за боли был вынужден ждать медицинский электрокар. После игры форвард сказал, что его травма не серьезная.

Напомним, что Эндрик выступает за Палмейрас на правах аренды из Реала. В текущем сезоне 17-летний нападающий сыграл в 51 матче и забил 13 голов. Сейчас его команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Бразилии с 66 очками.

Endrick marcó otro gol con el Palmeiras, pero se retiró del campo lesionado



Después del partido el brasileño habló: “¿La lesión? Estoy bien, olvídalo”



pic.twitter.com/gfrQAZrgCs — Post United (@postunited) November 30, 2023