Президент бразильської конфедерації футболу Еднальдо Родрігеш планує звернутися до ФІФА з проханням використовувати VAR у товариських міжнародних матчах.

Іспанія і Бразилія влаштували справжнє видовище у вівторок увечері (3:3): три голи з шести були забиті з пенальті. Проте, перший 11-метровий іспанців і пенальті збірної Бразилії виявилися спірними – Ламін Ямал і Галено впали на газон після мінімальних дотиків суперників.

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"Я не розумію, чому VAR не використовується в Європі в таких великих матчах. Потрібно йти в ногу з часом. Ми збираємося попросити ФІФА надалі також використовувати VAR у товариських міжнародних матчах", – заявив Родрігеш.

Матч Іспанія – Бразилія завершився без вилучень, хоча Вінісіус провокував Альваро Морату після фінального свистка. Також під час гри форвард збірної Бразилії нахабно штовхнув захисника суперника Емеріка Ляпорта.

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