Южная Корея вслед за Ираном завоевала путевку в Катар. Команда Паулу Бенту одолела на выезде Сирию (2:0) и гарантировала себе второе место в группе А, оторвавшись от конкурентов на 11 очков за два тура до финиша квалификации.

Южная Корея не пропускает чемпионат мира с 1986 года. Лучшее достижение – четвертое место на домашнем Мундиале-2002. На двух последних мировых первенствах корейцы не попадали в плей-офф.

ЧМ-2022: Африка провела жеребьевку последнего раунда отбора – Мане или Салах не поедут в Катар

В параллельной группе конкуренция гораздо серьезнее. Саудовская Аравия, Япония и Австралия продолжают борьбу за прямой выход на ЧМ-2022. Японцы сегодня одолели саудитов и закрутили интригу.

Ранее на ЧМ-2022 вышли Катар (хозяин), Германия, Дания, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Бразилия, Аргентина и Иран.

ЧМ-2022: список участников финальной части