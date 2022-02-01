"Рамирес перешел в хихонский Спортинг, команду Сегунды. В принципе, Луческу рассчитывал на него после окончания первой половины сезона. Но какое-то неадекватное поведение Рамиреса – отказался приехать в Киев и начинать сборы с Динамо. Сказал, что хочет остаться в Венесуэле и готовиться к матчам сборной.

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Этот отказ обидел Луческу и весь клуб. Кроме штрафа, приняли решение, что Рамиресу сейчас лучше поиграть не в Лиге чемпионов, еврокубках, а в Сегунде. Ситуация такова – полгода Рамирес должен там быть, и если Спортинг выходит в Примеру, то есть опция обязательного выкупа. Если же нет, то стороны будут обсуждать дальнейшее сотрудничество – футболист остается в Испании, возвращается в Динамо или какой-нибудь другой вариант продолжения карьеры", – заявил Цыганык в эфире "Циганик Live".

Напомним, Рамирес прошлым летом перебрался в Динамо, но провел за киевлян всего 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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