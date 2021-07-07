Форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус дорого заплатит за глупую выходку в четвертьфинальном поединке Кубка Америки-2021 против команды Чили (1:0).

Нападающий Манчестер Сити получил наказание за грубую игру в 1/4 финала турнира, сообщает официальный сайт КОНМЕБОЛ.

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Жезус получил прямую красную карточку уже на 48-й минуте поединка, когда в высоком прыжке заехал ногой в плечо защитника чилийцев Эугенио Мены. Форвард прогнозируемо пропустил полуфинал Копа Америка. Теперь КОНМЕБОЛ наказал Жезуса двумя матчами дисквалификации, то есть участие в решающем матче тоже невозможно.

К слову, финал Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины состоится ночью 11 июля на легендарной Маракане.

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