Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус подвел партнеров в матче 1/4 финала Копа Америка против Чили (1:0).

Представитель Манчестер Сити получил прямую красную карточку уже на 48-й минуте поединка.

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Жезус в высоком прыжке тянулся за мячом, но попал ногой в плечо защитника чилийцев Эугенио Мены. Рефери без раздумий удалил форварда бразильцев. Одноклубник Зинченко устроил ремейк грубого фола Найджела Де Йонга против Хаби Алонсо в финале ЧМ-2010. Правда, тогда хавбек сборной Нидерландов отделался желтой.

Добавим, что Бразилия в меньшинстве удержала победу над Чили (1:0) и пробилась в полуфинал Копа Америка.

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