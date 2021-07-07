Форвард збірної Бразилії Габріел Жезус дорого заплатить за безглузду витівку в чвертьфінальному поєдинку Кубка Америки-2021 проти команди Чилі (1:0).

Нападник Манчестер Сіті отримав покарання за грубу гру в 1/4 фіналу турніру, повідомляє офіційний сайт КОНМЕБОЛ.

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Жезус отримав пряму червону картку вже на 48-й хвилині поєдинку, коли у високому стрибку заїхав ногою в плече захисника чилійців Еугеніо Мени. Форвард прогнозовано пропустив півфінал Копа Амеріка. Тепер КОНМЕБОЛ покарав Жезуса двома матчами дискваліфікації, тобто участь у вирішальному матчі теж неможлива.

До слова, фінал Кубка Америки між збірними Бразилії та Аргентини відбудеться вночі 11 липня на легендарній Маракані.

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