Сборная Бразилии может получить серьезный удар по турнирным перспективам в отборе к ЧМ-2026.

Перед матчем Бразилия – Аргентина возникла массовая потасовка на трибунах, в которую вмешалась полиция. Месси забрал команду с поля, стартовый свисток перенесли, а Эми Мартинес лез на трибуны защищать своих фанатов.

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Бразилия рискует получить серьезное наказание, сообщает Globo. ФИФА начинает расследование, по итогам которого Бразилии могут выписать штраф, заставить проводить матчи без зрителей, или снять очки.

Самое суровое наказание для "селесао" станет болезненным ударом. Команда набрала всего 7 очков за шесть туров и идет на седьмом месте. Потеря очков усложнит задачу выхода на ЧМ-2026, хотя Южная Америка делегирует 7 команд.

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