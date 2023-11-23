Збірна Бразилії може отримати серйозний удар по турнірних перспективах у відборі до ЧС-2026.

Перед матчем Бразилія – Аргентина виникла масова сутичка на трибунах, в яку втрутилася поліція. Мессі забрав команду з поля, стартовий свисток перенесли, а Емі Мартінес ліз на трибуни захищати своїх фанів.

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Бразилія ризикує отримати серйозне покарання, повідомляє Globo. ФІФА розпочинає розслідування, за підсумками якого Бразилії можуть виписати штраф, змусити проводити матчі без глядачів, або ж зняти очки.

Найбільш суворе покарання стане для "селесао" стане болючим ударом. Команда набрала лише 7 очок за шість турів і йде на сьомому місці. Втрата очок ускладнить завдання виходу на ЧС-2026, хоча Південна Америка делегує аж 7 команд.

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