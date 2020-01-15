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Бразильцы – это Мерседес, а его легче продать, чем Ладу, – Меликян оригинально объяснил трансферную политику Львова

15 января 18:52 187 Читати українською
Бразильцы – это Мерседес, а его легче продать, чем Ладу, – Меликян оригинально объяснил трансферную политику Львова
Егише Меликян / Фото сайта Карпат

Главный тренер Львова Егише Меликян рассказал, почему клуб делает большую ставку на игроков из Бразилии.

"Чтобы объяснить, почему бразильцы, я приведу вам такой пример. Есть машина Мерседес. Если за ней хорошо ухаживать, то на рынке ее легче продать, чем Ладу, как бы хорошо ты за ней не ухаживал.

Львов могут покинуть двое бразильцев

Бразильцы в футболе – это и есть Мерседес. Они родились с мячом, это их. Они – хороший материал, если с ними работать, у них есть генетические качества, которые нужно шлифовать, им надо помогать прогрессировать. Благодаря этому мы можем улучшить финансовое положение клуба", – сказал Меликян в интервью Футбольному Формату.

Меликян назвал проблемные позиции Львова, над которыми клуб будет работать на трансферном рынке

Напомним, летом прошлого года Львов продал бразильского нападающего Бруно Дуарте в Виторию Гимараеш за 600 тысяч евро.

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Трансферы Львов Львов Егише Меликян Егише Меликян
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