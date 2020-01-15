toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Бразильці – це Мерседес, а його легше продати, ніж Ладу, – Мелікян оригінально пояснив трансферну політику Львова

15 січня 18:50 751 Читать на русском
Бразильці – це Мерседес, а його легше продати, ніж Ладу, – Мелікян оригінально пояснив трансферну політику Львова
Єгіше Мелікян / Фото сайту Карпат

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян розповів, чому клуб робить велику ставку на гравців з Бразилії.

"Щоб пояснити, чому бразильці, я наведу вам такий приклад. Є машина Мерседес. Якщо за нею добре доглядати, то на ринку її легше продати, ніж Ладу, як би добре ти за нею не доглядав.

Львів можуть залишити двоє бразильців

Бразильці у футболі – це і є Мерседес. Вони народилися з м'ячем, це їхнє. Вони – хороший матеріал, якщо з ними працювати, у них є генетичні якості, які потрібно шліфувати, їм треба допомагати прогресувати. Завдяки цьому ми можемо поліпшити фінансове становище клубу", – сказав Мелікян в інтерв'ю Футбольному Формату.

Мелікян назвав проблемні позиції Львова, над якими працюватимуть на трансферному ринку

Нагадаємо, влітку минулого року Львів продав бразильського нападника Бруно Дуарте у Віторію Гімараєш за 600 тисяч євро.

blog_ava
Український нападник розірвав контракт з Ригою
06:30
3412
Теги
Трансфери Львів Львів Єгіше Мелікян Єгіше Мелікян
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
10
хв
Парма
22:15
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук