Бразильці – це Мерседес, а його легше продати, ніж Ладу, – Мелікян оригінально пояснив трансферну політику Львова

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян розповів, чому клуб робить велику ставку на гравців з Бразилії.

"Щоб пояснити, чому бразильці, я наведу вам такий приклад. Є машина Мерседес. Якщо за нею добре доглядати, то на ринку її легше продати, ніж Ладу, як би добре ти за нею не доглядав.

Львів можуть залишити двоє бразильців

Бразильці у футболі – це і є Мерседес. Вони народилися з м'ячем, це їхнє. Вони – хороший матеріал, якщо з ними працювати, у них є генетичні якості, які потрібно шліфувати, їм треба допомагати прогресувати. Завдяки цьому ми можемо поліпшити фінансове становище клубу", – сказав Мелікян в інтерв'ю Футбольному Формату.

Мелікян назвав проблемні позиції Львова, над якими працюватимуть на трансферному ринку

Нагадаємо, влітку минулого року Львів продав бразильського нападника Бруно Дуарте у Віторію Гімараєш за 600 тисяч євро.