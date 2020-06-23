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"Браво, федерація": гравці Зорі пригадали Луческу за мотивами матчу Динамо – Колос

09:18 - Читать на русском
"Браво, федерація": гравці Зорі пригадали Луческу за мотивами матчу Динамо – Колос
Динамо – Колос – 2:1 / ФК Колос

Суддівство Сергія Бойка у поєдинку 27-го туру УПЛ викликало неоднозначну реакцію у більшості футбольної спільноти.

64’ Віктор Циганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирило Петров 64’
Арні Вільх'яльмссон 69’
64’ Кирило Петров
64’ Віктор Циганков
69’ Арні Вільх'яльмссон
87’ Карлос Де Пена

Гравці луганської Зорі Микита Шевченко і Максим Білий (який цей сезон проводить в оренді у львівському Русі) опублікували на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram однакові фото. На світлині – екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу, який кидає свій головний убір на газон.

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Нагадаємо, у 2006 році, у матчі проти Динамо тодішній румунський наставник "гірників" жбурнув об землю шапку зі словами "Браво, федерація", висловлюючи таким жестом невдоволення суддівством у зустрічі.

Ймовірно, публікація футболістами Зорі легендарного фото – реакція на суддівство Сергія Бойко і арбітра VAR Євгена Арановського у скандальному матчі Динамо – Колос (2:1), де було призначено 4 пенальті і вилучений гравець гостей Кирило Петров.

Після 27-ми турів УПЛ Динамо розташувалось на другій сходинці, випереджаючи Зорю на три очки, Колос – 6-й.

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Теги
Динамо - Колос Динамо Динамо Колос Колос Кирило Кирило Петров Відеопомічник арбітра Євген Арановський Сергій Сергій Бойко Максим Максим Білий Микита Микита Шевченко Зоря Зоря Мірча Мірча Луческу Рух Рух
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