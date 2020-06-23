"Браво, федерація": гравці Зорі пригадали Луческу за мотивами матчу Динамо – Колос

Суддівство Сергія Бойка у поєдинку 27-го туру УПЛ викликало неоднозначну реакцію у більшості футбольної спільноти.

Гравці луганської Зорі Микита Шевченко і Максим Білий (який цей сезон проводить в оренді у львівському Русі) опублікували на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram однакові фото. На світлині – екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу, який кидає свій головний убір на газон.

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Нагадаємо, у 2006 році, у матчі проти Динамо тодішній румунський наставник "гірників" жбурнув об землю шапку зі словами "Браво, федерація", висловлюючи таким жестом невдоволення суддівством у зустрічі.

Ймовірно, публікація футболістами Зорі легендарного фото – реакція на суддівство Сергія Бойко і арбітра VAR Євгена Арановського у скандальному матчі Динамо – Колос (2:1), де було призначено 4 пенальті і вилучений гравець гостей Кирило Петров.

Після 27-ми турів УПЛ Динамо розташувалось на другій сходинці, випереджаючи Зорю на три очки, Колос – 6-й.

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