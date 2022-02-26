Братів Суркісів запідозрили у втечі з України – Бурбас прояснив ситуацію
Президент Динамо Ігор Суркіс та колишній очільник ФФУ Григорій Суркіс вирішили покинути територію України.
Братів Суркісів помітили біля міста Дубно на Рівненщині, повідомляє ТаТоТаке.
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Вони зупинились на одній із заправок, а в їхній компанії був журналіст телеканалів Футбол Ігор Бурбас, а також їхні родини та охорона. Залишивши заправку, Суркіси трасою Київ-Чоп начебто попрямували у бік Львова та кордону з Польщею.
Цікаво, що Ігор Бурбас спростував цю інформацію: "Відео, на якому мене позначено – абсолютний фейк. В Дубно мене цими днями не було. З країни я теж не тікав і збираюсь залишатися в Україні до переможного дня! Брати Суркіси теж не покидають країну. Тож і це дезінформація від автора відео.
Першу добу власники Динамо провели у власному будинку, потім перемістилися на клубну базу, а сьогодні змінили дислокацію, вирушивши на захід країни. Точне місцезнаходження не називатиму в міркуваннях безпеки", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.
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