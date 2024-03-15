Виконувачем обов'язків головного тренера МФК Металург став Антон Гай, повідомляє офіційний сайт запорізького клубу.

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За інформацією Sport.ua, Володимир Микитин, який керував командою з 2020 року, сьогодні, 15 березня, написав заяву на відпустку і більше не планує повертатись до тренування команди. Його помічник – Сергій Руденко – вчинив так само.

До слова, Антон Гай – рідний брат екс-хавбека Шахтаря і збірної України Олексія Гая, який свого часу прославився інтерв'ю, де заявив, що не вбачає в Росії агресора. Антон у статусі гравця виступав за запорізький Металург, Маріуполь, Таврію-Скіф, могильовський Дніпро та азербайджанський Кяпаз. У 2014 році повісив бутси на цвях. У липні 2021 року став тренером по фізпідготовці у штабі Микитина.

МФК Металург ризикував припинити існування через брак фінансування і навіть розформував свою другу команду, яка грала у Другій лізі. Однак сьогодні прес-служба оголосила, що клуб продовжить виступи у Першій лізі (суперників команда прийматиме в Умані, хоча подальше місце проведення домашніх матчів може змінитися).

Нагадаємо, минулого сезону запоріжці у Чемпіонській групі Першої ліги посіли четверту сходинку і боролись за потрапляння в УПЛ через перехідні матчі, однак не змогли пройти Верес (1:0 і 1:6). Першу частину поточної першості МФК Металург завершив на 6-й сходинці групи Б і боротиметься за збереження прописки у Групі виживання.

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