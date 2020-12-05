Прокуратура Турина возбудила уголовное дело в отношении Уго Динара Сантуша Авейру по обвинению в мошенничестве, сообщает La Repubblica.

Роналду стал MVP месяца в Серии А

По информации источника, компания Mussara, которой управляет брат Роналду, заказала у туринской компании Pegaso футболки с логотипом музея футболиста на сумму 500 евро, из которых 150 тыс были выплачены посреднику. Позже Mussara заявила, что не давала согласия на производство футболок, и потребовала передать уже изготовленные футболки компании по 4 евро за штуку для дальнейшей утилизации.

В Pegaso сообщили, что имели разрешение на производство футболок. Позже выяснилось, что изготовленные футболки не были уничтожены, а продавались в музее Роналду в Фуншале по 40 евро штука. Компания Pegaso подала в суд на Авейру и утверждает, что обладает всеми необходимыми документами, которые доказывают вину брата Криштиану.

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