Прокуратура Турина порушила кримінальну справу стосовно Уго Дінарте Сантуша Авейру за звинуваченням у шахрайстві, повідомляє La Repubblica.

Роналду став MVP місяця у Серії А

За інформацією джерела, компанія Mussara, якою управляє брат Роналду, замовила у туринської компанії Pegaso футболки з логотипом музею футболіста на суму 500 тис євро, з яких 150 тисяч було виплачено посереднику. Пізніше Mussara заявила, що не давала згоди на виробництво футболок, і зажадала передати вже виготовлені футболки компанії по 4 євро за штуку для подальшої утилізації.

У Pegaso повідомили, що мали дозвіл на виробництво футболок. Пізніше з'ясувалося, що виготовлені футболки не були знищені, а продавалися в музеї Роналду в Фуншале по 40 євро штука. Компанія Pegaso подала в суд на Авейру і стверджує, що володіє усіма необхідними документами, які доводять вину брата Кріштіану.

Ювентус втрапив у скандал через Суареса – клубу загрожує зняття очок, трансферний бан та навіть виключення з Серії А