Звезда "Старой синьоры" – лучший в Серии А в последний месяц осени, сообщает официальный сайт дивизиона.

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В ноябре Роналду провел 3 матча в чемпионате и успел забить 5 мячей. Это позволило португальцу подняться на 2-е место в списке бомбардиров итальянского первенства. Всего в активе Роналду 8 голов, а лидирует форвард Милана Златан Ибрагимович (10 мячей). В сезоне 2020/21 приз лучшему игроку месяца также выигрывали лидер Аталанты Алехандро Гомес и уже упомянутый шведский ветеран "россонери".

К слову, посреди недели Криштиану Роналду помог Ювентусу разгромить киевское Динамо в Лиге чемпионов (3:0). Опытный нападающий забил второй мяч туринцев.

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