Как известно, поражение от Николаева в 24-м туре Первой лиги стало роковым для Руслана Мостового. Начиная с 1 мая, исполняющим обязанности главного тренера стал Олег Рыпан, который когда-то выступал за Прикарпатье на позиции голкипера, а в последнее время тренировал вратарей команды.

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Ассистентами Рыпана в тренерском штабе стали Василий Яцурак и Ярослав Марцинкив. Последний является братом Руслана Марцинкива – мэра Ивано-Франковска, который первым сообщил об отставке Руслана Мостового. Заметим, последние несколько лет Прикарпатье финансируется именно из городского бюджета.

Кроме того, Рыпан в случае необходимости может получить опытного консультанта. Это зависит от того, насколько удачно команда проведет первые матчи под руководством нового тренера, утверждает Meta-ratings.

Заметим, пока команда из Ивано-Франковска находится в зоне вылета. Прикарпатье занимает предпоследнее место Первой лиги, набрав 18 очков, но имеет 2 матча в запасе. Подопечные Олега Рыпана сыграют еще 8 поединков.

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