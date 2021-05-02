Як відомо, поразка від Миколаєва у 24-му турі Першої ліги стала фатальною для Руслана Мостового. Починаючи з 1 травня, виконувачем обов'язків головного тренера став Олег Рипан, який колись виступав за Прикарпаття на позиції голкіпера, а останнім часом тренував воротарів команди.

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Асистентами Рипана у тренерському штабі стали Василь Яцурак і Ярослав Марцінків. Останній є братом Руслана Марцінківа – міського голови Івано-Франківська, який першим повідомив про відставку Руслана Мостового. Зауважимо, останні кілька років Прикарпаття фінансується саме з міського бюджету.

Крім того, Рипан у разі необхідності може отримати досвідченого консультанта. Це залежить від того, наскільки вдало команда проведе перші матчі під керівництвом нового тренера, стверджує Meta-ratings.

Зауважимо, наразі команда з Івано-Франківська перебуває в зоні вильоту. Прикарпаття посідає передостаннє місце Першої ліги, набравши 18 очок, але має 2 матчі в запасі. Підопічні Олега Рипана зіграють ще 8 поєдинків.

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