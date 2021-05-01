Сразу две команды потеряли тренеров во втором по силе дивизионе чемпионата Украины.

Последний день апреля в Первой лиге ознаменовался сразу двумя отставками. Должность главного тренера Прикарпатья покинул Руслан Мостовой.

Накануне ивано-франковцы в очередном матче чемпионата уступили Николаеву 0:1 и остались на предпоследней строчке турнирной таблицы. Спасать Прикарпатье от вылета будет Олег Рипан, написал на своей странице в социальной сети Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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Остался без наставника и Кремень. Разгромное поражение от ВПК-Агро (0:3) заставило Алексея Година написать заявление об увольнении. Вместе с ним команду покинул помощник Роман Локтионов.

В статусе исполняющего обязанности команду возглавил Сергей Свистун, который входил в тренерский штаб Година, сообщает официальный Instagram клуба. К слову, Кремень только на одну ступень опережает Прикарпатье – кременчугская команда не побеждает с ноября 2020 года: их безвыигрышная серия длится 10 матчей.

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