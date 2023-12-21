ПСЖ благодаря дублю Килиана Мбаппе обыграл Метц и сохранил уверенное лидерство в Лиге 1. Интересно, что именно в день матча форварду сборной Франции исполнилось 25 лет.

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Уже в добавленное время Луис Энрике сднлал подарок главной звезде команды. На поле появился младший брат Килиана – 16-летний полузащитник Итан Мбаппе. Для него это был дебют в первой команде ПСЖ. Итан дебютировал за парижан в возрасте 16 лет и 356 дней. Это на 9 дней больше, чем было Килиану Мбаппе в 2015 году, когда он впервые сыграл за ПСЖ.

Итан Мбаппе подписал контракт с ПСЖ в 2021 году. До сих пор он играл за команду U-19 (19 матчей, 3 гола и 2 ассиста в текущем сезоне). Он выступает на позиции центрального полузащитника.

После 17 туров Лиги 1 команда Луиса Энрике набрала 40 очков и оторвалась от Ниццы на 5 баллов.

*Чтобы посмотреть видео голов и обзор матча ПСЖ – Метц, а также дебют Итана Мбаппе, нажмите "Переглянути на YouTube"