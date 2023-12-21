Лига 1: Марсель оступился на выезде, форвард Бреста оформил покер за тайм, россиянин заработал удаление
В среду, 20 декабря, состоялись матчи 17-го тура чемпионата Франции.
Лига 1, 17-й тур
Брест – Лорьян – 4:0
Голы: Думбия, 22, 25, 29, 45+3
Монпелье – Марсель – 1:1
Голы: Фаяд, 14 – Верету, 52
Клермон – Ренн – 1:3
Голы: Никольсон, 3 – Калимуэндо, 52, Дуэ, 88, Блас, 90+7 (с пенальти)
Удалён: Кофрие, 45+1
Ницца – Ланс – 2:0
Голы: Моффи, 76 (с пенальти), 78
Лион – Нант – 1:0
Гол: Ляказетт, 49
Удалён: Ловрен, 84
Тулуза – Монако – 1:2
Голы: Магри, 5 – Бен-Йеддер, 26, 44 (с пенальти)
Удалён: Головин, 51
Реймс – Гавр – 1:0
Гол: Накамура, 25
Удалён: Ндиай, 21
Страсбур – Лилль – 2:1
Голы: Йоро, 41 (автогол), Мванга, 76 – Силла, 20 (автогол)
ПСЖ – Метц – 3:1
Голы: Витинья, 49, Мбаппе, 60, 83 – Удол, 72
Нападающий Бреста Камори Думбия оформил покер в течение первого тайма. Он стал первым игроком со времён Эдинсона Кавани, которому покорилось это достижение в Лиге 1. Уругваец оформлял покер в составе ПСЖ в ворота Кана в 2016 году. Что интересно, до сегодняшнего вечера на счету 20-детнего малийца был только один гол в этом сезоне. Теперь же он сравнялся по результативности с лучшим бомбардиром Бреста Роменом Дель Кастильо.
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Соперник Шахтёра по плей-офф Лиги Европы Марсель не сумел обыграть на выезде Монпелье. Команда Дженнаро Гаттузо пропустила быстрый мяч после розыгрыша углового: Саванье навесил, Фаяд выиграл верховую дуэль у Клосса и забил. Несмотря на тотальное владение Марселем мячом, именно Монпелье постоянно создавал опасность возле чужих ворот – в первом тайме Пау Лопес четырежды спас свою команду от пропущенного мяча.