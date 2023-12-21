ПСЖ завдяки дублю Кіліана Мбаппе обіграв Метц і зберіг впевнене лідерство у Лізі 1. Цікаво, що саме у день матчу форварду збірної Франції виповнилося 25 років.

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Вже у доданий час Луїс Енріке зробив подарунок головній зірці команди. На полі з'явився молодший брат Кіліана – 16-річний півзахисник Ітан Мбаппе. Для нього це був дебют у першій команді ПСЖ. Ітан дебютував за парижан у віці 16 років і 356 днів. Це на 9 днів більше, ніж було Кіліану Мбаппе у 2015-му, коли він уперше зіграв за ПСЖ.

Ітан Мбаппе підписав контракт із ПСЖ у 2021 році. Досі він грав за команду U-19 (19 матчів, 3 голи і 2 асисти у поточному сезоні). Він виступає на позиції центрального півзахисника.

Після 17-ти турів Ліги 1 команда Луїса Енріке набрала 40 очок і відірвалася від Ніцци на 5 балів.

*Щоб подивитися відео голів та огляд матчу ПСЖ – Метц, а також дебют Ітана Мбаппе, натисніть "Переглянути на YouTube"