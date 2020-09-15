На внеочередном заседании совета директоров была утверждена кандидатура Пере Гвардиолы, сообщает Marca.

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Ранее брат Хосепа Гвардиолы удерживал значительный пакет акций Жироны, параллельно продолжая свою агентскую деятельность. "Бело-красные" не смогли за сезон вернуться в элиту, поэтому были приняты изменения в руководстве. Бывший президент Игнаси Мас-Бага станет генеральным директором, а Гвардиола заменит его.

Напомним, Жирона остается партнерским клубом Манчестер Сити и часто получает от "горожан" усиление.

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