На позачерговому засіданні ради директорів була затверджена кандидатура Пере Гвардіоли, інформує Marca.

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Раніше брат Хосепа Гвардіоли утримував значний пакет акцій Жирони, паралельно продовжуючи свою агентську діяльність. "Біло-червоні" не змогли за сезон повернутися в еліту, тому були ухвалені зміни в керівництві. Колишній президент Ігнасі Мас-Бага стане генеральним директором, а Гвардіола замінить його.

Нагадаємо, Жирона залишається партнерським клубом Манчестер Сіті і часто отримує від "містян" підсилення.

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