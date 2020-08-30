"Я выскажу свое мнение. Манчестер – отвратительное город, серый и дождливый. У меня есть много причин предположить, что Месси отправится в Париж. Роналду присоединится к нему в 2021 году. И Гвардиола тоже.

Месси намекал Барселоне об уходе полтора месяца назад

Думаю, что Гвардиола и Месси уже общались. Гвардиола, видимо, сказал ему: "Мы все сделаем по-другому. Я хочу видеть тебя в Манчестере, но отправляйся в Париж и не волнуйся, в следующем году я присоединюсь". Я вижу ситуацию именно так. И тогда лозунг ПСЖ "мечтай о большем" – найдет идеальный смысл!

Это будет первая команда в мире, которая соберет вместе суперзвезд: Роналду, Месси, Неймара и Мбаппе. И у них будет сумасшедший тренер", – сказал Панкрат в интервью Le Parisien.

Напомним, в Каталонии разгорелся настоящий скандал из-за желания Месси покинуть Барсу. Главным претендентом на 33-летнего аргентинца СМИ называют Манчестер Сити.

Месси покидает Барселону: сенсационные сроки раскола и подробности разговора с Гвардиолой как вызов для Роналду (LIVE)