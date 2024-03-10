Ней Алвес, брат екс-зірки Барселони, ПСЖ, Ювентуса та збірної Бразилії Дані Алвеса, був розлючений через інформацію про нібито суїцид свого брата.

"Наскільки люди жорстокі? Ви вже засудили його за слова жінки, яка зайшла до чоловічої вбиральні, щоб зробити те, що відомо їй одній. Його вже засудили.

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Хіба цього мало? Він у в'язниці. А тепер ви хочете бачити його мертвим, це божевілля. Ви хочете бачити мого брата мертвим. Наскільки це жорстоко?", – наводить слова Нея Алвеса Corriere dello Sport.

Нагадаємо, наприкінці лютого Дані Алвеса визнали винним у зґвалтуванні дівчини в нічному клубі та засудили до 4,5 років в'язниці плюс ще 5 років умовно. Також бразилець зобов'язаний виплатити 150 тисяч євро постраждалій і 9,5 років не наближатися до неї. Сторона футболіста оскаржила рішення.

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