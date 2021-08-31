Брайтон объявил о переходе Кукурельи в последний день летнего трансферного окна на своем официальном сайте.

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Контракт испанца рассчитан на 5 лет. По неофициальным данным, трансфер обошелся "чайка" в 18 млн евро. Добавим, что Кукурелья является воспитанником Барселоны.

Кроме каталонцев, Марк за свою карьеру успел поиграть за Эйбар и Хетафе, где стал важной фигурой. В прошлом сезоне Кукурелья сыграл в 39 матчах, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.

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