Брайтон завершил трансфер воспитанника Барселоны
15:00 - Читати українською
Испанский защитник Марк Кукурелья присоединился к Брайтону в конце трансферного окна.
Брайтон объявил о переходе Кукурельи в последний день летнего трансферного окна на своем официальном сайте.
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Контракт испанца рассчитан на 5 лет. По неофициальным данным, трансфер обошелся "чайка" в 18 млн евро. Добавим, что Кукурелья является воспитанником Барселоны.
Кроме каталонцев, Марк за свою карьеру успел поиграть за Эйбар и Хетафе, где стал важной фигурой. В прошлом сезоне Кукурелья сыграл в 39 матчах, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.
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