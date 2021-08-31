Брайтон оголосив про перехід Кукурельї в останній день літнього трансферного вікна на своєму офіційному сайті.

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Контракт іспанця розрахований на 5 років. За неофіційними даними, трансфер обійшовся "чайкам" у 18 млн євро. Додамо, що Кукурелья є вихованцем Барселони.

Окрім каталонців, Марк за свою кар'єру встиг пограти за Ейбар та Хетафе, де став важливою фігурою. У минулому сезоні Кукурелья відіграв у 39 матчах, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти.

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