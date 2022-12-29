Джон Терри будет тренером-консультантом в академии Челси. О возвращении легенды сообщил официальный сайт "синих".

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В обязанности 41-летнего специалиста будет входить не только проведение тренировок, но и коммуникация с тренерами и родителями игроков в рамках программы развития молодежи. Джон начнет работу с первых дней 2022-го и будет работать неполный день. Такое решение Челси принял совместно со своим экс-капитаном, желающим продолжать развивать собственные тренерские умения.

Интересно, что летом Терри покинул Астон Виллу, в которой работал ассистентом Дина Смита с 2018 года. Англичанин мотивировал это решение желанием начать самостоятельную тренерскую карьеру, но, похоже, так и не получил предложения, которое бы его устроило.

Джон Терри провел почти всю карьеру в Челси. Экс-защитник сыграл 713 матчей за первую команду (из них более 500 – в статусе капитана) и завоевал 17 трофеев, среди которых – АПЛ, Лига Европы и Лига чемпионов.

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