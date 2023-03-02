Впервые за долгое время в четвертьфинале Кубка Англии одновременно отсутствуют такие клубы как Ливерпуль, Арсенал, Челси и Тоттенхэм.

Кубок Англии: сенсационные вылеты Тоттенхэма и Саутгемптона, волевая победа Манчестер Юнайтед

По итогам жеребьёвки Венсан Компани приедет со своей командой к себе домой – на Этихад, а экс-вингер Шахтёра Манор Соломон получит возможность проявить себя на Олд Траффорд. Об этом информирует Sky Sports.

Пары 1/4 финала Кубка Англии:

Манчестер Сити – Бёрнли

Манчестер Юнайтед – Фулхэм

Брайтон – Гримсби Таун

Шеффилд Юнайтед – Блэкберн

Четвертьфинальные матчи будут сыграны 18 и 19 марта.