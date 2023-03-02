Манчестер Юнайтед против экс-звезды Шахтера, "сладкая булочка" для Де Дзерби – результаты жеребьевки 1/4 Кубка Англии
2 марта 07:30 - Читати українською
В ночь на четверг, 2 марта, состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Кубка Англии.
Впервые за долгое время в четвертьфинале Кубка Англии одновременно отсутствуют такие клубы как Ливерпуль, Арсенал, Челси и Тоттенхэм.
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По итогам жеребьёвки Венсан Компани приедет со своей командой к себе домой – на Этихад, а экс-вингер Шахтёра Манор Соломон получит возможность проявить себя на Олд Траффорд. Об этом информирует Sky Sports.
Пары 1/4 финала Кубка Англии:
Манчестер Сити – Бёрнли
Манчестер Юнайтед – Фулхэм
Брайтон – Гримсби Таун
Шеффилд Юнайтед – Блэкберн
Четвертьфинальные матчи будут сыграны 18 и 19 марта.
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