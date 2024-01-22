Попередній матч Прем'єр-ліги, зіграний у понеділок, теж завершився до перерви з рахунком 0:0. Але другий тайм подарував уболівальникам голи – Ліверпуль перестріляв Ньюкасл (4:2). Напевно фанати на Амекс Стедіум сподівалися на повторення результативності, проте вони цього так і не дочекалися – гра між Брайтоном і Вулверхемптоном завершилася нульовою нічиєю.

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Незважаючи на пристойне домінування господарів (статистика володіння м'ячем була красномовною – 70% проти 30%), саме "вовки" створили найкращий гольовий момент цього вечора. На 20-й секунді другого тайму Джейсон Стіл з великими труднощами відбив м'яч після удару Матеуса Куньї. "Чайки", як не старалися, таких супермоментів створити не змогли – кілька разів на допомогу Жозе Са приходили захисники. Так, Кілман і Семеду кілька разів стелилися в підкатах, щоб заблокувати удари гравців господарів.

Роберто Де Дзербі освіжив атаку, кинувши в бій Фергюсона та Лемпті (номінальний правий захисник справді вийшов грати на позицію вінгера), проте "вулвз" все одно вистояли. Незважаючи на втрату очок, Брайтон все одно наздогнав і випередив Манчестер Юнайтед у турнірній таблиці – "чайки" потіснили манкуніанців із сьомої сходинки.

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