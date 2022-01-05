Талантливый польский полузащитник Кацпер Козловски покинул Погонь Щецин и транзитом через Брайтон отправился в Бельгию.

"Чайки" выложили за 18-летнего воспитанника Погони 10 млн евро (данные Transfermarkt) Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Вторую половину текущего сезона Кацпер Козловски проведет в бельгийском Унион Сент-Жилуаз на правах аренды, сообщает официальный сайт Брайтона.

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Там поляк будет набираться опыта и попытается привести бельгийскую команду к сенсационному чемпионству. Унион Сент-Жилуаз только в 2021 году поднялся в элиту, но возглавляет турнирную таблицу, оторвавшись от Брюгге на 7 очков.

Молодой центральный полузащитник считается вторым талантом Польши после Роберта Левандовски. Козловски в июне стал рекордменом чемпионатов Европы, сыграв против Испании. На тот момент ему исполнилось 17 лет и 246 дней.

В сезоне 2020/21 Кацпер сыграл за Погонь 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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