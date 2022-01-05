Талановитий польський півзахисник Кацпер Козловскі залишив Погонь Щецин і транзитом через Брайтон вирушив у Бельгію.

"Чайки" виклали за 18-річного вихованця Погоні 10 млн євро (дані Transfermarkt) Контракт розрахований до 30 червня 2026 року. Другу половину поточного сезону Кацпер Козловскі проведе у бельгійському Уніон Сент-Жилуаз на правах оренди, повідомляє офіційний сайт Брайтона.

Шевченко може очолити збірну Польщі – українця хочуть забрати з Італії та вже смакують дуель із Росією

Саме там поляк набиратиметься досвіду і спробує привести бельгійську команду до сенсаційного чемпіонства. Уніон Сент-Жилуаз лише у 2021-му піднявся в еліту, але очолює турнірну таблицю, відірвавшись від Брюгге на 7 очок.

Молодого центрального півзахисника вважають другим талантом Польщі після Роберта Лєвандовскі. Козловскі у червні став рекордменом чемпіонатів Європи, зігравши проти Іспанії. На той момент йому виповнилося 17 років і 246 днів.

У сезоні 2020/21 Кацпер зіграв за Погонь 19 матчів, у яких забив 3 голи і віддав 4 асисти.

Хорватський Роналду між Луческу та Йовічевічем: лідери УПЛ можуть позмагатися за шаленого таланта зі скандальним реноме