Руководство Барсы достигло полного консенсуса по приглашению экс-наставника Шахтера, однако Брайтон максимально усложняет переговоры, пишет Diario Sport.

"Я ничего не решил", – Де Дзерби осторожно отреагировал на интерес Барселоны и Ливерпуля

Английский клуб не собирается дарить каталонцам ни одного цента. "Чайки" хотят получить все 15 миллионов евро, прописанные в контракте Де Дзерби. Тогда как "блаугранас" понимают, что эта цифра в нынешних условиях является абсолютно неприемлемой.

Кроме этого, Барселона может получить сильного конкурента в борьбе за итальянского специалиста. Ливерпуль после первых контактов с Хаби Алонсо, возможно, тоже переключится на Де Дзерби. Дело в том, что сенсационный наставник Байера может остаться в Леверкузене еще на сезон, или же принять предложение Баварии.

Как бы там ни было, Барса надеется совершить прорыв в переговорах с возможными преемникам Хави уже в марте, во время международной паузы. Де Дзерби и Флик – все еще возглавляют шорт-лист каталонцев.