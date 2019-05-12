Брайтон – Манчестер Сіті – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті обіграв Брайтон і став чемпіоном Англії. Дивіться відео голів матчу Брайтон – Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті розпочав вирішальний матч нинішнього сезону в АПЛ із пропущеного гола. За Брайтон забив Глен Мюррей. Однак команда Хосепа Гвардіоли швидко відновила рівновагу і у підсумку здобула переконливу перемогу, забивши по два голи у кожному із таймів.

Зінченко допоміг Манчестер Сіті розгромити Брайтон і стати чемпіоном Англії 2-й раз поспіль