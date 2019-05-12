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Брайтон – Манчестер Сіті – 1:4 – відео голів та огляд матчу

12 травня 19:41 1886 Читать на русском
Брайтон – Манчестер Сіті – 1:4 – відео голів та огляд матчу
Брайтон – Манчестер Сіті – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті обіграв Брайтон і став чемпіоном Англії. Дивіться відео голів матчу Брайтон – Манчестер Сіті.

27’ Глен Мюррей
 
Серхіо Агуеро 28’
Емерік Ляпорт 38’
Ріяд Марез 64’
Ілкай Ґюндоґан 72’
27’ Глен Мюррей
28’ Серхіо Агуеро
38’ Емерік Ляпорт
64’ Ріяд Марез
72’ Ілкай Ґюндоґан

Манчестер Сіті розпочав вирішальний матч нинішнього сезону в АПЛ із пропущеного гола. За Брайтон забив Глен Мюррей. Однак команда Хосепа Гвардіоли швидко відновила рівновагу і у підсумку здобула переконливу перемогу, забивши по два голи у кожному із таймів.

Зінченко допоміг Манчестер Сіті розгромити Брайтон і стати чемпіоном Англії 2-й раз поспіль

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Відеоновини Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Брайтон Брайтон АПЛ Брайтон - Манчестер Сіті
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