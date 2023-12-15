В рамках 6-го тура группового этапа Лиги конференций были проведены матчи в квартетах А и В. Отчет читайте на "Футбол 24".

Лига Европы УЕФА 2023/24, 6-й тур

Вест Хэм – Фрайбург – 2:0

Голы: Кудус, 14, Альварес, 32

Олимпиакос – ТСЦ Бачка-Топола – 5:2

Голы: Эль-Кааби, 21, Поденсе, 40, 42, Эль-Араби, 68 – Дьяковац, 48, Чиркович, 61

Удаления: Куаэлич, 60 (ТСК Бачка-Топола)

Брайтон – Марсель – 1:0

Голы: Жоау Педру, 88

Аякс – АЕК – 3:1

Голы: Акпом, 5, 56, Тейлор, 20 – Гарсия, 11

ЛЕ: Вильяреал в драматичном матче обыграл Ренн, клуб россиянина остался без еврокубков

Группа А

Вест Хэм и Фрайбург в Лондоне решали, кто завершит групповой этап в статусе лидера квартета А. У обеих команд было равное количество очков, однако немцы держались вторыми из-за поражения в первой встрече. Таким образом, англичан устраивала и ничья – впрочем, они оформили комфортное преимущество в счете до перерыва (2:0), а затем засушили игру. Этого хватило для победы.

В итоге, подопечные Дэвида Мойеса выиграли группу, отправившись в 1/8 финала Лиги Европы. Фрайбург же вынужден начинать с 1/16.

В параллельном поединке решалась судьба путевки в Лигу конференций. Бачка-Топола отставала от Олимпиакоса на три очка, однако личная встреча в Сербии завершилась боевой ничьей – таким образом, победа над греками во втором матче принесла бы дебютанту ЛЕ евровесну. И коллектив дал бой, забив пирейцам два гола.

Вот только соперник забил в ответ пять. Поденсе оформил дубль, а Фортунис отдал три голевых передачи. Словом, это был разгром на классе. Олимпиакос шагает в плей-офф Лиги конференций.

Группа В

Марсель и Брайтон тоже обеспечили себе евровесну, причем в Лиге Европы. Осталось только разобраться, кто выиграет группу В и пройдет сразу в 1/8 финала. Ожидался очень веселый матч с ливнем голов, однако вместо этого фанаты увидели 1:0. Победу на 88-й минуте вырвала команда Роберто Де Дзерби – ее принес эффектный гол Жоау Педру.

Таким образом, бразилец стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги Европы (6 забитых мячей). Брайтон же обошел Марсель. Французам придется стартовать в весенней части ЛЕ с 1/16.

В этом же квартете расположились Аякс и АЕК. Они боролись за выход в Лигу конференций. Афиняне имели на два очка больше и держались на третьей позиции, но в Амстердаме коллектив провалился. Хозяева вырвались вперед уже на 5-й минуте усилиями Акпома – и хотя на 11-й Гарсия сравнял счет, уже на 20-й Тейлор восстановил преимущество нидерландцев.

А на 56-й минуте Акпома оформил дубль. 3:1. Это уже была серьезная заявка на победу – и эта заявка была подтверждена. АЕК так и не отыгрался, опустившись на четвертую позицию. Аякс попытается спасти евросезон в Лиге конференций.

ЛЕ: Коваль пропустил от Лукаку и потерпел разгром, Ливерпуль проиграл в Бельгии, игрок сборной Украины вылетел