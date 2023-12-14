ЛЕ: Вильярреал в драматичном матче обыграл Ренн, клуб россиянина остался без еврокубков
Состоялись матчи шестого тура Лиги Европы. Счета и обзор встреч читайте на "Футбол 24".
Лига Европы, 6 раунд
Группа F
Панатинаикос – Маккаби Хайфа – 1:2
Гол: Иоаннидис, 89 – Давид, 20, Чери, 74
Ренн – Вильярреал – 2:3
Голы: Ассиньон, 37, Блас, 79 – Морено, 36 (пен), Акомач, 63, Парехо, 80
Группа H
Байер – Мольде – 5:1
Голы: Шик, 6, Тапсоба, 22, Эллингсен, 25(аг), Гложек, 60,70 – Китолано, 75
Карабах – Геккен – 2:1
Голы: Андраде, 1, Бензья, 45+4 – Хусейнов, 90+4 (аг)
Удаление: Весович, 56 (Карабах)
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Группа F
В этой группе все решалось в последнем туре. Ренн и Вильярреал спорили за первую строчку, а Маккаби и Панатинаикос соревновались за путевку в Лигу конференций. "Желтая субмарина" и бретонцы выдали результативный и эмоциональный матч. В добавленное время ко второму тайму, когда счет на табло был 3:2 в пользу Вильярреала, Ренн сумел сравнять, впрочем, судья отменил взятие ворот. Испанский клуб в итоге добыл прямую путевку в Лигу Европы, а Ренн попробует свои силы в раунде плей-офф.
Группа H
Лидер группы Байер все свои вопросы решил, заняв первое место в группе. Мольде, который играл с командой Алонсо, должен был только побеждать, чтобы получить путевку в плей-офф Лиги Европы. Впрочем, этого не произошло. А вот Карабах, у которого как и у Мольде было семь очков перед стартом раунда, обыграл аутсайдера Гекен. Таким образом азербайджанский клуб сыграет в Лиге Европы, а Мольде отправился в Лигу конференций.
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