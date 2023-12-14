Лига Европы, 6 раунд

Группа F

Панатинаикос – Маккаби Хайфа – 1:2

Гол: Иоаннидис, 89 – Давид, 20, Чери, 74

Ренн – Вильярреал – 2:3

Голы: Ассиньон, 37, Блас, 79 – Морено, 36 (пен), Акомач, 63, Парехо, 80

Группа H

Байер – Мольде – 5:1

Голы: Шик, 6, Тапсоба, 22, Эллингсен, 25(аг), Гложек, 60,70 – Китолано, 75

Карабах – Геккен – 2:1

Голы: Андраде, 1, Бензья, 45+4 – Хусейнов, 90+4 (аг)

Удаление: Весович, 56 (Карабах)

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Группа F

В этой группе все решалось в последнем туре. Ренн и Вильярреал спорили за первую строчку, а Маккаби и Панатинаикос соревновались за путевку в Лигу конференций. "Желтая субмарина" и бретонцы выдали результативный и эмоциональный матч. В добавленное время ко второму тайму, когда счет на табло был 3:2 в пользу Вильярреала, Ренн сумел сравнять, впрочем, судья отменил взятие ворот. Испанский клуб в итоге добыл прямую путевку в Лигу Европы, а Ренн попробует свои силы в раунде плей-офф.

Группа H

Лидер группы Байер все свои вопросы решил, заняв первое место в группе. Мольде, который играл с командой Алонсо, должен был только побеждать, чтобы получить путевку в плей-офф Лиги Европы. Впрочем, этого не произошло. А вот Карабах, у которого как и у Мольде было семь очков перед стартом раунда, обыграл аутсайдера Гекен. Таким образом азербайджанский клуб сыграет в Лиге Европы, а Мольде отправился в Лигу конференций.

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