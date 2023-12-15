В рамках 6-го туру групового етапу Ліги конференцій було проведено матчі в квартетах А та В. Звіт читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи УЄФА 2023/24, 6-й тур

Вест Хем – Фрайбург – 2:0

Голи: Кудус, 14, Альварес, 32

Олімпіакос – ТСЦ Бачка-Топола – 5:2

Голи: Ель-Каабі, 21, Поденсе, 40, 42, Ель-Арабі, 68 – Д'яковац, 48, Чірковіч, 61

Вилучення: Куаельїч, 60 (ТСК Бачка-Топола)

Брайтон – Марсель – 1:0

Голи: Жоау Педру, 88

Аякс – АЕК – 3:1

Голи: Акпом, 5, 56, Тейлор, 20 – Гарсія, 11

ЛЄ: Вільяреал в драматичному матчі обіграв Ренн, клуб росіянина залишився без єврокубків

Група А

Вест Хем і Фрайбург у Лондоні вирішували, хто завершить груповий етап в статус лідера квартету А. У обох команд була рівна кількість очок, однак німці трималися другими через поразку в першій зустрічі. Таким чином, англійців влаштовувала і нічия – втім, вони оформили комфортну перевагу в рахунку до перерви (2:0), а потім засушили гру. Цього вистачило для перемоги.

У підсумку, підопічні Девіда Мойєса виграли групу, відправившись у 1/8 фіналу Ліги Європи. Фрайбург же змушений починати з 1/16.

У паралельному поєдинку вирішувалась доля путівки до Ліги конференцій. Бачка-Топола відставала від Олімпіакоса на три очки, однак особиста зустріч у Сербії завершилась бойовою нічиєю – таким чином, звитяга над греками в другому матчі принесла б дебютанту ЛЄ євровесну. І колектив дав бій, забивши пірейцям два голи.

От тільки суперник забив у відповідь п'ять. Поденсе оформив дубль, а Фортуніс віддав три гольових передачі. Словом, це був розгром на класі. Олімпіакос крокує в плей-офф Ліги конференцій.

Група В

Марсель і Брайтон теж забезпечили собі євровесну, причому в Лізі Європи. Залишилось тільки розібратись, хто виграє групу В і пройде одразу в 1/8 фіналу. Очікувався дуже веселий матч зі зливою голів, однак замість цього фанати побачили 1:0. Перемогу на 88-й хвилині вирвала команда Роберто Де Дзербі – її приніс ефектний гол Жоау Педру.

Таким чином, бразилець став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги Європи (6 забитих м'ячів). Брайтон же обійшов Марсель. Французам доведеться стартувати у весняній частині ЛЄ з 1/16.

У цьому ж квартеті розташувались Аякс і АЕК. Вони боролися за вихід у Лігу конференцій. Афіняни мали на два очки більше й тримались на третій позиції, але в Амстердамі колектив провалився. Господарі вирвались уперед вже на 5-й хвилині зусиллями Акпома – і хоча на 11-й Гарсія зрівняв рахунок, вже на 20-й Тейлор відновив перевагу нідерландців.

А на 56-й хвилині Акпома оформив дубль. 3:1. Це вже була серйозна заявка на перемогу – і ця заявка була підтверджена. АЕК так і не відігрався, опустившись на четверту позицію. Аякс спробує врятувати євросезон у Лізі конференцій.

ЛЄ: Коваль пропустив від Лукаку і зазнав розгрому, Ліверпуль програв у Бельгії, гравець збірної України вилетів