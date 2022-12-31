Брайтон уступил Арсеналу в рамках 18-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Календарный год в АПЛ завершали команды, которые имели, чем заинтересовать украинского болельщика. Роберто Де Дзерби принимал Александра Зинченко. Наш земляк, кстати, вернулся в основной состав "канониров" после травмы.

Арсенал удержал тяжелую победу над Брайтоном, оторвавшись от Ман Сити на семь очков – Зинченко начал голевую атаку

Уже на 2-й минуте Арсенал вышел вперед благодаря голу Саки. Еще до перерыва Эдегор удвоил преимущество, забрав мяч из-под ноги Зинченко. Во втором тайме лондонцы отличились еще дважды, но столько же пропустили в свои ворота.

Благодаря этой победе Арсенал упрочил лидерство в турнирной таблице АПЛ и теперь опережает Манчестер Сити на 7 очков. У Брайтона остается 24 зачетных пункта и 8-е место, с которого "чаек" может потеснить Челси.