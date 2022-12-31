Брайтон поступився Арсеналу в рамках 18-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Календарний рік в АПЛ завершували команди, які мають, чим зацікавити українського уболівальника. Роберто Де Дзербі приймав Олександра Зінченка. Наш земляк, до речі, повернувся в основний склад "канонірів" після травми.

Арсенал втримав важку перемогу над Брайтоном, відірвавшись від Ман Сіті на сім очок – Зінченко розпочав гольову атаку

Вже на 2 хвилині Арсенал вийшов уперед завдяки голу Саки. Ще до перерви Едегор подвоїв перевагу, поцупивши м'яч з-під ноги Зінченка. У другому таймі лондонці відзначилися ще двічі, але стільки ж пропустили у власні ворота.

Завдяки цій перемозі Арсенал зміцнив лідерство в турнірній таблиці АПЛ і тепер випереджає Манчестер Сіті на 7 очок. У Брайтона залишається 24 залікових пункти та 8-ма сходинка, з якої "чайок" може потіснити Челсі.