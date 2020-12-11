"Это победа, которая делает тренера очень счастливым. Мы сделали несколько замен в команде, но сохранили свою идентичность. Какой была формула? Эта команда привыкла играть до последнего. Мы очень хорошо наносим вред, потому что у нас есть терпение ждать между линиями, с сильной полузащитой и с высококлассными игроками.

Брага – Заря – 2:0 – видео голов и обзор матча

Все очень хорошо, игроки показали образцовый характер. Мы смогли отвести игру от своих ворот и атаковали. Поэтому Заря делала больше ошибок, мы могли забить в первом тайме. Брага заслуживала победу со счетом 2:0 или 3:0 в первом тайме. Финальный результат является следствием нашей хорошей игры. Я доволен, игроки были готовы к игре.

Я хочу попасть на сильную английскую команду в плей-офф Лиги Европы – Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм. Мотивация сильнее, чтобы оценить наши навыки. Каким бы ни был соперник, мы постараемся пройти в следующий раунд", – цитирует Карвальяла Record.

Брага – Заря: команды из разных турниров, достоинство на грани разгрома и заслуженное итоговое место в ЛЕ