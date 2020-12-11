"Це перемога, яка робить тренера дуже щасливим. Ми зробили кілька замін у команді, але зберегли свою ідентичність. Якою була формула? Ця команда звикла грати до останнього. Ми дуже добре завдаємо шкоди, тому що у нас є терпіння чекати між лініями, з сильним півзахистом і з висококласними гравцями.

Брага – Зоря – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Все дуже добре, гравці показали зразковий характер. Ми змогли відвести гру від своїх воріт та атакували. Тому Зоря робила більше помилок, ми могли забити в першому таймі. Брага заслуговувала на перемогу з рахунком 2:0 чи 3:0 у першому таймі. Фінальний результат є наслідком нашої хорошої гри. Я задоволений, гравці були готові до гри.

Я хочу потрапити на сильну англійську команду в плей-офф Ліги Європи – Манчестер Юнайтед, Тоттенхем. Мотивація сильніша, щоб оцінити наші навички. Яким би не був суперник, ми постараємося пройти в наступний раунд", – цитує Карвальяла Record.

Брага – Зоря: команди з різних турнірів, гідність на межі розгрому і заслужене підсумкове місце в ЛЄ