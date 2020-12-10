Для Зари текущий розыгрыш Лиги Европы подходит к концу. Шансов на евровесну уже нет, но луганчане после побед над АЕКом и Лестером в последних турах не расстраивались новости о вылете – команда получила опыт и в целом не опозорилась. В конце концов, группа не была простой – как и ситуация с кадровой комплектацией и зарплатами в течение осени. Для футболистов более важным достижением сейчас является возвращение подзабытого лозунга "мужики" за трибунами стадиона в Запорожье.

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Кто-то скажет, что реагировать на вылет с улыбками на лицах не очень правильно, но на самом деле настроение луганчан после Лестера трудно назвать нейтральным. Тот же Назарина смело заявил, что команда собирается переиграть португальцев на выезде: "Они нас здесь обыграли, а мы их – там". Его уверенность подкреплена не только моральным подъёмом и успешными результатами, но и уровнем футбола – подопечные Виктора Скрипника после паузы на матчи сборных стали напоминать себя прошлогодних, трижды забив по три гола (АЕКу, Минаюи СК Днепру-1), переиграв Лестер и при этом пропустив всего один мяч за четыре игры (да и тот пришёл на 90-й минуте).

Что самое главное, Заря забивала не из ляпов соперника или дальних ударов на фарт –- на свои голы команда заслуженно наигрывала, эффективно продвигая мяч к штрафной и демонстрируя хорошую реализацию в завершающей фазе. Также понравилась тактическая подготовка – в поединке в Афинах тренерский штаб "чёрно-белых" не побоялся сыграть в незнакомой схеме 4-3-3, а футболисты безупречно отработали как в ней, так и в традиционном "ромбе" в дальнейших встречах. Словом, у Зари сейчас трудно найти недостатки – они, конечно же, есть, но в последних матчах их не было заметно.

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Брага уже решила турнире задачи, однако ничего невероятного в группе не продемонстрировала. В отличие от Зари, португальцы так и не смогли одолеть Лестер, хотя были близки к этому в родных стенах – тогда "лисы" спаслись в компенсированное время, расписав ничью 3:3. Выход в евровесну подопечным Рикарду Карвальяла подарил АЕК, который в двух матчах глотнул семь голов, но переломным поединком, к сожалению, стала победа на Славутич Арене. Именно тогда Брага ушла в отрыв – обидно, ведь украинцы владели инициативой, сгорев из-за двух глупых пропущенных мячей на старте поединка. Первопричиной фиаско стало слабое продвижение мяча в штрафную "горожан", но сегодняшняя Заря в этом аспекте сильнее на несколько порядков.

Очевидно, что сегодня Браге уже не нужно умирать за очки, но они всё еще могут зацепиться за первую позицию. В любом случае, не стоит надеяться исключительно на низкую мотивацию хозяев – в Лиге Европы их команда в трёх матчах забила не менее трёх голов, только раз покинув поле без них (в Англии). В чемпионате Португалии подопечные Рикарду Карвальяла держатся на расстоянии трёх очков от второй позиции, причем месяц назад они разбили Бенфику в Лиссабоне (3:2).

Впрочем, стоит отметить проблемы в обороне, которые сильно выделяются в еврокубках – даже АЕК забивал Браге дважды, а всего у португальцев аж 10 пропущенных. В Примейре этот коллектив пропускает меньше, однако и забивает реже. Последний же поединок подопечные Рикарду Карвальяла проиграли Белененсешу – середняку тамошнего чемпионата.

Кадровая ситуация

У Браги есть определённые проблемы. "Горожанам" удалось избежать дисквалификаций, однако из-за травмы точно не сыграют Фонте, Эсгайю и Моура. Впрочем, их и так с большой вероятностью поберегли бы, ведь рисковать лидерами уже нет смысла. Сегодня стоит ожидать определённого ослабления состава португальцев.

Заре из-за травм не помогут Руфати и Цвек. Кроме того, существуют определённые вопросы по Шевченко и Кочергину – Никита имел проблемы с мышцей, а Владислав немного приболел перед матчем с СК Днепр-1. Оба пропускали ту встречу, однако в Португалию полетели.

Есть и приятные новости – в заявку попал Хомченовский, а после отстранения вернулся капитан Вернидуб.

Ориентировочные составы на матч Брага – Шахтер

Брага: Са – Секейра, Карму, Тормена – Гомеш, Эль-Мусрати, Каштру, Гален – Медейруш, Р. Орта – Гильерме

Заря: Василь – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс – Иванисеня – Кочергин, Юрченко, Кабаев – Громов, Гладкий

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекеры отдают солидное преимущество хозяевам, однако до этого уже можно было привыкнуть. В том же поединке в Афинах на победу Зари стоял коэффициент в районе 7,0, но это не помешало разгромить греков, а потом ещё и прибить Лестер. Брага точно не сильнее этих команд, да и мотивации у неё не больше.

Португальцы имеют некоторое преимущество в опыте и мастерстве отдельных исполнителей, но в целом класс "горожан" не сильно отличается от класса Зари. Это – такой же коллектив уровня Лиги Европы с чемпионата третьей руки, уровень которого примерно соответствует УПЛ. Подопечные Виктора Скрипника проиграли домашку Браге не из-за невероятного футбола гостей, а из-за тактических и психологических проблемы, но сейчас можно с уверенностью говорить о преодолении невзгод. Сегодня луганская команда не просто сильнее – она ​​"на ходу".

Словом, сейчас есть все условия для того, чтобы поставить на победу украинцев. Когда, как не сейчас, хлопать дверью?

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