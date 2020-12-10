Для Зорі поточний розіграш Ліги Європи добігає кінця. Шансів на євровесну вже немає, але луганці після перемог над АЕКом та Лестером в останніх турах не засмучувались новині про виліт – команда отримала досвід і загалом не зганьбилась. Зрештою, група не була простою – як і ситуація з кадровою комплектацією та зарплатнями протягом осені. Для футболістів більш важливим досягненням зараз є повернення підзабутого гасла "мужики" за трибунами стадіону в Запоріжжі.

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Хтось скаже, що реагувати на виліт з посмішками на обличчях не дуже правильно, але насправді настрій луганців після Лестера важко назвати нейтральним. Той же Назарина сміливо заявив, що команда збирається переграти португальців на виїзді: "Вони нас тут обіграли, а ми їх – там". Його впевненість підкріплена не лише моральним підйомом та успішними результатами, а й рівнем футболу – підопічні Віктора Скрипника після паузи на матчі збірних стали нагадувати себе минулорічних, тричі забивши по три голи (АЕКу, Минаю та СК Дніпру-1), перегравши Лестер і при цьому пропустивши всього один м'яч за чотири гри (та й той стався на 90-й хвилині).

Щонайголовніше, Зоря забивала не з ляпів суперника чи дальніх ударів на фарт – на свої голи команда заслужено награвала, ефективно просуваючи м'яч у штрафний і демонструючи хорошу реалізацію в завершальній фазі. Також сподобалася тактична підготовка – у поєдинку в Афінах тренерський штаб "чорно-білих" не побоявся зіграти у незнайомій схемі 4-3-3, а футболісти бездоганно відпрацювали як у ній, та і в традиційному "ромбі" в подальших зустрічах. Словом, у Зорі зараз важко знайти недоліки – вони, звісно ж, є, але в останніх матчах їх не було помітно.

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Брага вже вирішила турнірі завдання, однак нічого неймовірного у групі не продемонструвала. На відміну від Зорі, португальці так і не змогли здолати Лестер, хоча були близькими до цього у рідних стінах – тоді "лиси" врятувались у компенсований час, розписавши нічию 3:3. Вихід у євровесну підопічним Рікарду Карвальяла подарував АЕК, який у двох матчах ковтнув сім голів, але переламним поєдинком, на жаль, стала звитяга на Славутич Арені. Саме тоді Брага пішла у відрив – прикро, адже українці володіли ініціативою, згорівши через два дурних пропущених м'ячі на старті поєдинку. Першопричиною фіаско стало слабке просування м'яча у штрафний "містян", але сьогоднішня Зоря в цьому аспекті сильніша на кілька порядків.

Очевидно, що сьогодні Бразі вже не потрібно вмирати за очки, однак вони все ще можуть зачепитися за першу позицію. В будь-якому разі, не варто сподіватися виключно на низьку мотивацію господарів – у Лізі Європи їхня команда в трьох матчах забила не менше трьох голів, лише раз покинувши поле без них (в Лестері). У чемпіонаті Португалії підопічні Рікарду Карвальяла тримаються на відстані трьох очок від другої позиції, причому місяць тому вони розбили Бенфіку в Лісабоні (3:2).

Втім, варто також зазначити проблеми в обороні, які сильно виділяються в єврокубках – навіть АЕК забивав Бразі двічі, а загалом у португальців аж 10 пропущених. В Прімейрі цей колектив пропускає менше, однак і забиває рідше. Останній же поєдинок підопічні Рікарду Карвальяла програли Белененсешу – середнячку тамтешнього чемпіонату.

Кадрова ситуація

У Браги є певні проблеми. "Містянам" вдалося уникнути дискваліфікацій, однак через травми точно не зіграють Фонте, Есгайю та Моура. Втім, їх і так з великою вірогідністю поберегли б, адже ризикувати лідерами вже немає сенсу. Сьогодні варто очікувати деякого послаблення складу португальців.

Зорі через травми не допоможуть Руфаті та Цвек. Крім того, існують певні питання по Шевченку та Кочергіну – Микита мав проблеми з м'язом, а Владислав трішки прихворів перед матчем з СК Дніпро-1. Обидва пропускали ту зустріч, однак у Португалію полетіли.

Є і приємні новини – в заявку потрапив Хомченовський, а після відсторонення повернувся капітан Вернидуб.

Орієнтовні склади на матч Брага – Зоря

Брага: Са – Секейра, Карму, Тормена – Гомеш, Ель-Мусраті, Каштру, Галено – Медейруш, Р. Орта – Гільєрме

Зоря: Васіль – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Циганікс – Іванісеня – Кочергін, Юрченко, Кабаєв – Громов, Гладкий

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекери віддають солідну перевагу господарям, однак до цього вже можна було звикнути. У тому ж поєдинку в Афінах на звитягу Зорі стояв коефіцієнт в районі 7,0, але це не завадило розгромити греків, а потім ще й прибити Лестер. Брага точно не сильніша за ці команди, і мотивації у неї не більше.

Португальці мають деяку перевагу в досвіді та майстерності окремих виконавців, але загалом клас "містян" не сильно відрізняється від класу Зорі. Це – такий же колектив рівня Ліги Європи з чемпіонату третьої руки, рівень якого приблизно відповідає УПЛ. Підопічні Віктора Скрипника програли домашку Бразі не через надзвичайний футбол гостей, а через тактичні та психологічні проблеми, але зараз можна з впевненістю говорити про подолання негараздів. Сьогодні луганська команда не просто сильніша – вона "на ходу".

Словом, зараз є всі умови для того, щоб поставити на перемогу українців. Коли, як не зараз, грюкати дверима?

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