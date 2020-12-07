По мнению экспертного Совета УПЛ лучшим игроком 12-го тура чемпионата Украины стал нападающий Зари Артем Громов, опередивший динамовца Виктора Цыганкова и Захеди Шахаба из Олимпика. Форвард луганчан дважды забил в ворота СК Днепр-1.

Заря – СК Днепр-1 – 3:1 – видео голов и обзор матча

Всеукраинское объединение тренеров лучшим наставником 12-го тура назвало рулевого Зари Виктора Скрипника. Его подопечные нанесли поражение СК Днепр-1 (3:1) и впервые в сезоне поднялись в пятерку лучших, сообщает официальный сайт УПЛ.

Добавим, что для Скрипника подобная награда стала второй в нынешнем сезоне. Наставник Зари также становился лучшим по итогам 7-го тура. Для Громова победа стала первой за весь 2020-й.

Заря одолела ослабленный СК Днепр-1 благодаря дублю Громова