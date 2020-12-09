"Заря – очень хорошая команда, которая может обыграть Лестер и АЕК. Они хорошо выступают в чемпионате. С точки зрения защиты, это сбалансированная команда. В центре поля и в атаке они очень сильны.

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У Зари особенный стиль игры. Завтра нам нужно быть единой командой. Нужно изучить слабые стороны украинской команды и нейтрализовать сильные.

Я горжусь своими игроками и работой, которую они выполнили в непростых условиях. Мы хорошо выступаем во всех турнирах", – цитирует Карвальяла официальный сайт португальского клуба.

Напомним, Заря досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, из группы луганчан еврокубковую весну себе гарантировали Брага и Лестер.

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