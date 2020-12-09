"Зоря – дуже хороша команда, яка може обіграти Лестер і АЕК. Вони добре виступають у чемпіонаті. З точки зору захисту, це збалансована команда. У центрі поля і в атаці вони дуже сильні.

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У Зорі дуже особливий стиль гри. Завтра нам потрібно бути єдиною командою. Потрібно вивчити слабкі сторони української команди і нейтралізувати сильні.

Я пишаюся своїми гравцями і роботою, яку вони виконали в непростих умовах. Ми добре виступаємо в усіх турнірах", – цитує Карвальяла офіційний сайт португальського клубу.

Нагадаємо, Зоря достроково втратила шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи, з групи луганців єврокубкову весну собі гарантували Брага та Лестер.

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