Брага – Зоря: тренер португальців не скупився на компліменти для команди Скрипника перед матчем Ліги Європи
Головний тренер Браги Карлуш Карвальял застеріг своїх підопічних від недооцінки луганського клубу.
"Зоря – дуже хороша команда, яка може обіграти Лестер і АЕК. Вони добре виступають у чемпіонаті. З точки зору захисту, це збалансована команда. У центрі поля і в атаці вони дуже сильні.
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У Зорі дуже особливий стиль гри. Завтра нам потрібно бути єдиною командою. Потрібно вивчити слабкі сторони української команди і нейтралізувати сильні.
Я пишаюся своїми гравцями і роботою, яку вони виконали в непростих умовах. Ми добре виступаємо в усіх турнірах", – цитує Карвальяла офіційний сайт португальського клубу.
Нагадаємо, Зоря достроково втратила шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи, з групи луганців єврокубкову весну собі гарантували Брага та Лестер.
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